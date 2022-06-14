Участники движения «Сопротивление» направились по улице Сарьяна с флагами Армении. Они скандируют «Армения без Никола!», звучат патриотические песни.

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Протестное движение «Сопротивление» приняло решение изменить механизмы политической борьбы и освободить площадь Франции. Об этом сообщил на митинге в Ереване во вторник координатор движения Ишхан Сагателян.

По его словам, палатки, установленные на площади Франции в центре Еревана более сорока дней назад, будут убраны в среду, 15 июня.

«Мы решили создать палаточный лагерь, чтобы у движения был свой адрес. Эта площадь принадлежит нашему движению, вне зависимости от того, будут тут палатки или нет. Мы уже показали, что для нас нет закрытых площадей и улиц, а этот лагерь сделал свою работу. Мы благодарны дежурившим тут гражданам», – сказал он.

Сагателян заявил, что движение решило изменить механизмы и стратегию борьбы. Будут созданы комитеты и рабочие группы, задача которых будет заключаться в расширении движения

«Мы сделали все, чтобы действующая власть ушла. Любая другая власть сделала бы это, но эта хочет крови. Мы уже говорили, что не хотим кровопролития, и если нас обвинят в недостатке решимости, то я скажу, что, да, у нас нет решимости убивать армян», — сказал он.

В тоже время главным упущением Ишхан Сагателян считает тот факт, что движению не удалось привлечь всех, кто выступает против власти и премьера Никола Пашиняна.

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На площади Франции Еревана 14 июня проходит митинг Движения сопротивления.

Представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн, вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян 13 июня в беседе с NEWS.am заявил: «На митинге Движения сопротивления будет представлена программа по расширению Движения сопротивления, будут зафиксированы достижения за этот период. Мы начали активные обсуждения на эту тему с силами и отдельными лицами, входящими в Движение. Завтра представим программу, которая придаст Движению сопротивления новый импульс и силы.

Движение остановится лишь в тот день, когда мы достигнем общей цели, когда предотвратим новую капитуляцию Армении и устраним действующие власти. Мы вопрос приостановки уличной борьбы, приостановки Движения или отдыха не обсуждали. Уличная борьба не прекратится, но будут изменения».