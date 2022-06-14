Сегодня в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
По итогам жребия, «Карабах» в 1-м раунде квалификации сыграет с польским «Лехом» (Познань).
Сегодня в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
По итогам жребия, «Карабах» в 1-м раунде квалификации сыграет с польским «Лехом» (Познань).
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