Анкара намерена отложить на год решение вопроса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, надеясь за этот срок получить достаточных гарантий от этих двух стран по борьбе с курдскими группировками, сообщил председатель комитета по международным делам парламента Турции Акиф Чагатай Кылыч.

«Этот вопрос связан с жизненно важными национальными интересами. Мы готовы не допускать их членства в течение года, если потребуется», — приводят турецкие СМИ слова Кылыча.

«Турция имеет вторую по размеру армию в НАТО и предоставляет дроны, которые помогают Украине защищаться. Мы заслуживаем большего уважения», — отметил он.

Он указал, что Турция выполняет свои обязательства в рамках альянса, тогда как Швеция и Финляндия «предоставляют убежище террористическим организациям, которые убивают наш народ, не уважают наши границы и создают угрозу существованию нашей страны».