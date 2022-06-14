Минфин США разрешил до 5 декабря проводить операции с Банком России, ВЭБ, «Открытием», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ и Альфа-банком по энергоносителям, несмотря на санкции.

Об этом говорится в генеральной лицензии ведомства.

Отмечается, что с российским Центробанком, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком и другими организациями, где им принадлежит доля в 50% и выше, до 5 декабря разрешается проводить все связанные с энергоносителями сделки.