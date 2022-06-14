Президент США Джо Байден в июле совершит турне по Ближнему Востоку, сообщает пресс-служба Белого дома во вторник, 14 июня.

«Президент Джо Байден посетит регион Ближнего Востока с 13 по 16 июля, чтобы укрепить непоколебимую приверженность США безопасности и процветанию Израиля, а также примет участие в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)», — говорится в сообщении.

В этом саммите примут участие Египет, Ирак и Иордания.

Сначала Байден отправится в Израиль, затем посетит Западный берег реки Иордан, после этого прибудет в Саудовскую Аравию, где состоится саммит ССАГПЗ.