В редакцию Minval.az поступила жалоба от жителя поселка Баил Сабаильского района, Концедайло Дмитрия Васильевича, проживающего по адресу: улица братьев Алибековых, 45/27. Мужчина и его семья стали жертвами беспредела.

По словам Дмитрия Концедайло, он офицер запаса прослужил в азербайджанской армии 20 лет, и был уволен по болезни в звании майора. Супруга — Тамара Концедайло 15 лет работала анестезиологом с начала первой Карабахской войны, сутками находилась в операционной, спасая жизни наших солдат.

Проблема Д.Концедайло в том, что дому, в котором он проживает с семьей, уже более 100 лет и за все это время жилище ни разу не подвергалось не только капитальному, но и текущему ремонту. Несмотря на тот факт, что жители неоднократно обращались в ЖЭУ №46 с просьбами принять меры по ремонту старинного дома, ответ был всегда однозначным: «Нет материала». А потому жители своими силами поддерживали дом в жилом состоянии.

Кроме того, Д.Концедайло отметил, что дождевая вода постоянно стекала с их балкона к соседям, и те жаловались на этот факт. Потому и было принято решение установить рамы на балконе.

За неделю до начала восстановительных работ Тамара Концедайло зашла в ЖЭУ и поговорила с начальником, который не стал возражать против ремонта и дал разрешение на укрепление перегородки, после чего Концедайло нанял мастеров. Те забетонировали рушащуюся часть перегородки и установили пластиковые рамы (в целом ремонт обошелся Д.Концедайло в одну тысячу манатов).

12 июля, в девять утра Д.Концедайло как раз собирался на работу, супруга и ребенок спали, когда на их балконе начался шум. Открыв дверь, Концедайло увидел группу людей из семи человек с ломами и кувалдами в руках. Их возглавлял некий Халилов, представившийся «заместителем начальника ЖЭУ». На вопрос Концедайло: «Почему эти люди пришли с утра пораньше на его территорию с инструментами в руках?» Халилов ответил, что, застеклив часть балкона, Концедайло «нарушил законы Азербайджана». И теперь он (Халилов) пришел, чтобы «это беззаконие устранить».

Д.Концедайло не понял, в чем, собственно, заключается «беззаконие» и спросил об этом Халилова. Но тот ответил странной фразой: «Вы хотите при сносе дома получить больше денег за квадратные метры? Не выйдет у вас ничего!».

Странное заявление Халилова обескуражило Концедайло, ведь у него и в мыслях не было расширять жилую территорию с целью выгодно сторговаться при сносе. И уж тем более, на их участок застройщики не заглядывали, никаких разговоров о сносе и выселении не было. Кроме того, как отметил Концедайло, пару лет назад он сам добровольно отказался вносить эту территорию балкона в купчую, так как сумма, которую у них запросили за переписку плана, на тот момент для семьи была просто неподъемной.

«Как мне могут выплатить больше за квадратные метры, если территория балкона не является моей собственностью?», – справедливо задается вопросом Концедайло.

Ему нужно было лишь уберечь квартиру от последствий дождя и ветра, больше никаких целей он не преследовал.

Но объяснения Концедайло Халилова не убедили. Он приказал своим рабочим сорвать рамы и поломать перегородку, ссылаясь на указания «вышестоящего начальства».

Кроме того, поначалу Халилов пытался «давить на психику», намекая на тот факт, что если перегородка не будет сломана, то он лишится своего «кресла», а все рабочие будут уволены. А после слов Концедайло о том, что он будет жаловаться на беспредел, Халилов нагло ответил: «Да хоть Всевышнему жалуйся. Мне все равно».

Пришлось звонить в «102», приехали полицейские, взяли заявление с подробным описанием ситуации. На момент прибытия сотрудников полиции нарушители угомонились, но стоило только стражам порядка уехать – вандалы штурмом взяли балкон Концедайло. Вооруженные ломами и кувалдами, они начали крушить балкон, создавая еще большую аварийную ситуацию. В попытке защитить свой дышащий на ладан балкон Дмитрий Концедайло получил ранение отверткой в руку (пусть и не предумышленное, а нанесенное по неосторожности, но все же). Пришлось повторно вызвать полицию, которая прибыла на тот момент, когда люди Халилова уже успели уйти. В 8-ом отделении полиции был составлен протокол по факту порчи имущества и телесных повреждений.

Сотрудник «Минвала», прибывший на место происшествия, сфотографировал разрушения (фотографии прилагаются к материалу).

Вот уже второй день семья Концедайло вынуждена перелезать через груду битых кирпичей, стекол и дранки, оставленные вандалами, беспардонно вломившимися на территорию частного жилища.

Странно следующее: как правило, такими вопросами – только в цивилизованной форме, занимаются не сотрудники ЖЭУ, в чьи функции входит убирать мусор, а официальные представители Исполнительной власти. Однако произошедшее – не просто произвол, а грубейшее нарушение прав собственника. А потому налет на собственность Концедайло с последующим разрушением имущества иначе как преступлением не назовешь – как ни крути. И даже, если бы Халилов имел на руках такое разрешение (хотя бы в виде письменного «распоряжения начальства», которым он столь рьяно бахвалялся), то без присутствия участкового он вообще не имел права появляться на балконе Концедайло.

Все эти вопросы сотрудник Минвала озвучил начальнику 8-го отделения полиции Сабаильского района Самиру Гасанову, и он заверил нас в том, что Халилов будет подвергнул административному взысканию за свою беззаконную выходку.

«Я только что связался с Исполнительной властью по факту заявления Дмитрия Концедайло, они примут самые серьезные меры в отношении Халилова и его рабочих. А вы, Дмитрий Васильевич, можете возводить стену, никто вам больше не помешает», — сказал начальник потерпевшему в присутствии журналиста.

На вопрос Концедайло: «На какие деньги ему строить, ведь все стройматериалы уничтожены?» начальник отделения обещал, что он лично поможет в этом деле. Кроме того, Самир Гасанов распорядился прислать утром рабочих, чтобы они расчистили разрушенную территорию балкона.

Вот так неожиданно и благоприятно закончилась эта история. И на самом деле, особенно приятно в ней то, что сотрудники полиции действовали оперативно и справедливо, расставили все точки над i в этой дикой ситуации, и в результате зло будет наказано – по закону.

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Яна Мадатова