Школьники, пострадавшие в результате ДТП с участием пассажирского автобуса на дороге Шамахы-Баку, могут получить страховые выплаты по 5 тыс. манатов, сообщили Report в Бюро обязательного страхования (БОС).

В заявлении говорится, что при междугородних пассажироперевозках применяется обязательное страхование пассажиров от несчастных случаев. В зависимости от того, является ли виновником ДТП водитель автобуса или другого транспортного средства, ущерб будет возмещен страховщиком в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельца автомобиля: «В этом случае, при условии, что общая страховая сумма за вред, причиненный здоровью физических лиц, не превышает 50 тысяч манатов, производится выплата в размере 5 000 манатов каждому физическому лицу».

Отмечается, что если виновником аварии является владелец транспортного средства, осуществляющего междугородние перевозки, компенсации выплачиваются в рамках обязательного страхования пассажиров от несчастных случаев: «В этом случае страховые суммы исчисляются в размере 5 000 манатов на каждого пассажира транспортного средства. Максимальный лимит, связанный с общей суммой страховой выплаты, определяется количеством мест транспортного средства”.

Также в сообщении отмечается, что если транспортное средство, владелец которого виновен в ДТП, застраховано в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и обязательного страхования пассажиров от несчастных случаев, то пострадавшим или их наследникам выплаты производятся по обоим видам.