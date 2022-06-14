Когда анализируешь ситуацию в Армении за последние полгода, приходишь к выводу, что там все против всех, и достаточно искры, чтобы втянуть страну в междоусобицу. Разочарованные простые армяне обвиняют и старую власть, и нынешнюю в том, что они втягивают страну в тяжелое социально-экономическое и политическое болото.

На фоне проводимых в последнее время митингов в Ереване мировая сеть завалена ненавистными комментариями армян. Это можно считать барометром опасных настроений, что позволяет оценить ситуацию в стране. Такие выражения, как «Армянам не нужен Арцах!», «Нет армии, которая может защитить народ!», «арцахцы бежали от войны в Ереван, а наши парни там за них погибли», позволяют понять потрясения в общественно-политическом сознании армян.

Дело в том, что такие выражения употребляют не только проживающие в Армении, но и зарубежные армяне, которые активно разделяют ту же позицию с местным населением. Никто не верит оппозиции, которая пообещала свергнуть правительство Пашиняна, отменить заявление от 9 ноября и вернуть Шушу, Гадрут и другие территории. Потому что они не говорят, как сделают это, их заявления производят на людей эффект мыльного пузыря. Это означает, что в обществе не так уж много наивных людей, как считает оппозиция, и никто не готов покончить жизнь самоубийством добровольно. Люди осознают, что, критикуя власти, они становятся трейдерами в игре первых.

Еще одной опасной ситуацией является стремительное расширение в последнее время антироссийской кампании в Армении и особая активность СМИ в этом процессе. Общее мнение таково, что Путин предал армянский народ, и главная причина, по которой нынешняя оппозиция не достигла своих целей, заключается в том, что она является пророссийской.

Некоторые детали антироссийской оппозиции, еще больше активировавшейся после недавнего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван, не ускользают от внимания. Армянские СМИ уже не стесняются открыто обвинять Россию в оккупации украинской территории и использовать фразу «этот аферист стал примером для всех российских дипломатов» в адрес главы российского МИД. Тот факт, что во время визита в Ереван Лавров не сказал ни слова в пользу Армении по поводу ситуации в Карабахе, и даже не дал никакой надежды, а вместо этого заявил: «Российская Федерация пытается увеличить количество русских школ в Армении, учитывая пожелания друзей-армян, способствовать повышению квалификации армянских учителей», вызвал гнев.

Несомненно, Лавров в очередной раз передал официальному Еревану протест российского правительства, заявив, «мы пытаемся увеличить количество русских школ в Армении». Российское правительство осознает, что в моноэтническом государстве Армении ни старая власть, ни нынешняя ничего не сделали по ситуации с русским языком, а инициативы России остались без внимания. Однако еще в июле 2017 года спикер Госдумы России Вячеслав Володин, в ноябре 2018 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, а позднее экс-министр науки и образования России Ольга Васильева на различных мероприятиях открыто и косвенно выражали протест своим армянским коллегам.

Дело в том, что незаинтересованность в продвижении русского языка и культуры в Армении в первую очередь расценивалась как проявление расовой и национальной дискриминации. Это означает грубое нарушение стратегии альянса, форпост России — Армения преследует в двусторонних отношениях только свои интересы, пользуется милостью Кремля, а когда встает вопрос, что Ереван сам должен что-то сделать в ответ, то в ход идут различные предлоги «под соусом» защиты национальных интересов. Армянское правительство не хочет предпринимать конкретных шагов.

В настоящее время армянская пресса высмеивает и унижает предусматривающее развитие русского языка в Армении заявление министра иностранных дел России, исключенной из Болонской системы. Они даже не стесняются называть Лаврова предателем Армении, напоминая не только о юридических и политических, но и об исторических и моральных обязательствах России перед Арменией.

Это означает, что исторический альянс уже не производит такого яркого впечатления как раньше, и что присутствия России в Армении хочет только пророссийская оппозиция, противостоящая правительству Пашиняна. Но им армяне не верят.