Турецкие военные схватили группу вооруженных террористов в районе Африн в Сирии при попытке проникнуть в район горной гряды Аманос на юге Турции.

Об этом на встрече с турецкой жандармерией сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает «Анадолу».

При этом глава ведомства подверг критике турецкую оппозицию, выступающую против мандата ВС Турции в Сирии.

«Если бы в Африне не было жандармерии, полиции, если бы мы не обеспечивали там безопасность, проникли бы террористы в Аманос или нет?»,- сказал Сойлу, призвав оппозицию сосредоточиться на интересах Турции и ее народа.

Сулейман Сойлу отметил, что турецкие военнослужащие круглосуточно сохраняют бдительность.