Любопытный случай произошел 13 июня, в 20:00 в Сабаильском районе Баку.

Как сообщили Minval.az в правоохранительных органах, на крепостной стене в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер» была нарисована буква «Z», символизирующая поддержку российской «спецопеарции» в Украине. Сотрудники 9-го отделения полиции указанного района установили личность мужчины, нанесшего вред объекту заповедника. Им оказался житель столицы Александр Сапрыкин (1955 г.р.). Полицейские нашли его и увели в участок для применения в отношении него административной санкции.

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