Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк в интервью New York Times заявил, что артиллерийское превосходство России вынуждает Украину воевать в городах, где украинская армия может получить превосходство.

Так он ответил на вопрос о том, с чем связана настойчивость Украины в защите Северодонецка, вместо того, чтобы оставить город и избежать потерь.

«Русские плохо воюют в городах. В городах можно и маневрировать, и находить укрытия, и минимизировать потери. Вы сможете сопротивляться дольше и нанести русским значительные потери», — сказал Подоляк.