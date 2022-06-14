Ситуация с Украиной создала новую реальность для России, когда ее военно-политические имиджевые проекты такие, как военное присутствие в Сирии и в Армении, становятся неактуальными, затратными и бессмысленными. Об этом в интервью «Минвалу» заявил экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров.

«Поэтому мы все чаще слышим о выводе военных сил РФ из Сирии, Карабаха, об отправке какой-то техники из Армении и так далее. Россия уходит из региона. И этот процесс продолжается. По сути дела, этот процесс мы увидели в Азербайджане, где модель раннего постсоветского периода сегодня сменяется другим. Кстати, эти процессы будут продолжаться и в Армении. Конечно, какие–то инерционные действия будут происходить, но исторический процесс – он такой: Россия возвращается к своим «границам», и это будет происходить неумолимо. Поэтому в данном случае, когда Азербайджан проводит свою политику в отношении России, прежде всего он дает понять, что Азербайджан никогда не будет плацдармом для угроз, он будет просто хорошим соседом», – заявил он.

Дипломат отметил, что Украина сегодня – ужасное поле битвы, где сражаются супердержавы.

«Поэтому, когда речь заходит об интересах сторон, выясняется вот что: Запад хочет, чтобы Россия проиграла или хотя бы не выиграла. Но нигде не говорится о том, что должна победить Украина! Да, существуют декларации, в которых поддерживается территориальная целостность Украины. Но вопрос в другом: насколько они искренние, эти декларации? Зеленский, обращаясь к западным странам и парламентам, всегда говорит: «Вы ведете себя неискренне по отношению к Украине». Да и Украина сама уже чувствует, что ее просто используют в этой игре», – говорит он.

Читайте полную версию интервью на Minval.az завтра в 10:00 по Баку.