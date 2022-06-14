Управление Мусульман Кавказа распространило заявление.

В заявлении пресс-службы УМК, говорится, что со стороны некоторых деструктивных сил наблюдаются тенденции к целенаправленным провокациям, как внутри страны, так и за ее пределами, направленные на подрыв общественной стабильности, гражданского единства, разжигание ненависти, создание раскола между религиозными течениями.

«Азербайджан – одна из уникальных стран мира, где верующие, независимо от течения, молятся в одной мечети, вместе проводят богослужения и праздники. Эта реальность, сформировавшаяся благодаря многовековым ментальным ценностям нашего народа и мудрой политике нашего государства, наряду с завистью, к сожалению, раздражает некоторые круги», — говорится в заявлении.

Отмечается, что из той же серии и контролируемые и финансируемые извне действия по привлечению к провокациям наших героических ветеранов, которые ради победы нашего народа в Отечественной войне готовы были пожертвовать своими жизнями, потеряли свое здоровье.

Некоторые активисты социальных сетей, злоупотребляющие исламом в коварных политических целях, умышленно искажающие нравственные ценности, не имеющие представления об основах религии, стремятся ввести людей в заблуждение. Поливать водой мельницу врага для определенных целей. Несправедливо лить воду на мельницу врага для определенных целей, играть на священных чувствах мусульман и достоинстве народа, используя тенденциозную дезинформацию.

Управление Мусульман Кавказа призывает каждого гражданина Азербайджана сохранять наше монолитное единство, объединиться в единый фронт независимо от религии, религиозного течения, защищать интересы нашей государственности, не поддаваться на провокации, направленные на нарушение национально-духовного единства.