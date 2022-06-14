15 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ближе к ночи в некоторых местах вероятны кратковременные дожди, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем 28-32° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 30-32° тепла.

Атмосферное давление ниже нормы составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60 %.

В большинстве районов Азербайджан осадков в основном не ожидается, днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и ливни, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 16-21° тепла.