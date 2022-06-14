Азербайджан начал переговоры с руководством «Формулы-1» о продлении контракта на проведение Гран-при Азербайджана «Формулы-1». Об этом сообщил агентству «Тренд» исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов.
«Мы начали переговоры с руководством Формулы-1, и пока рано говорить о каком-либо решении. Могу сказать, что обе стороны заинтересованы в этом, и если мы найдем правильный баланс в будущем, то, вероятно, контракт на проведение гонок в Баку будет продлен», — сказал он.
Выражу многочисленное мнение если сообщю, что однозначно против проведения таких гонок в центре г.Баку. Имейте совесть, постройте современный гоночный трек для соревнований по мотоспорту за пределами Баку где мест полно, со всей сопутствующей инфраструктурой, парками, отелями, ресторанами, фан-клубами и проводите там такие соревнования, да хоть каждую неделю, также можно и нужно создать и свою национальную команду по F1/F2 и MotoGP. Надеюсь что интеллекта для этого хватит. Хватит унижать жителей города установкой ограждений и ограничений в свободе передвижения по центру столицы. Кому интересно пускай едут загород смотреть такие соревнования, оставьте в покое наш любимый г.Баку, его и так уже достаточно показали по многим международным ТВ каналам для привлечения иностранных туристов за все прошедшие туры соревнований гонок F-1. Жители города устали и раздражены, неужели это так сложно понять.