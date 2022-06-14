Азербайджан начал переговоры с руководством «Формулы-1» о продлении контракта на проведение Гран-при Азербайджана «Формулы-1». Об этом сообщил агентству «Тренд» исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов.

«Мы начали переговоры с руководством Формулы-1, и пока рано говорить о каком-либо решении. Могу сказать, что обе стороны заинтересованы в этом, и если мы найдем правильный баланс в будущем, то, вероятно, контракт на проведение гонок в Баку будет продлен», — сказал он.