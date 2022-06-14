Шушинская декларация – это документ, который можно назвать всеобъемлющим для двух наших стран. Причем он рассматривает вопросы сотрудничества между государствами не только с момента его подписания, но и в историческом аспекте. Об этом Minval.az заявил политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу, комментируя первую годовщину подписания договора.

«То есть, стороны указали в нем свою приверженность всем международным и двусторонним договорам, которые существовали между Азербайджаном и Турцией, начиная с Карсского договора. С того времени, когда фактически впервые в международном документе были определены территориальные границы и суверенитет Азербайджана. К тому времени Азербайджан хотя бы формально, но уже считался независимым государством. И Шушинская декларация охватывает все соглашения с тех пор и до того времени, когда Азербайджан восстановил государственную независимость», – подчеркнул политолог.

Оруджлу отмечает, что в аспекте широты сотрудничества между двумя странами в декларации действительно представлено всё: и экономическая сфера, и культура, и безопасность, и военное взаимодействие, и даже предварительное согласование позиций по деятельности в рамках различных международных организаций.

«И есть важный пункт о взаимной защите суверенитета и территориальной целостности сторон, подписавших Шушинскую декларацию.

То есть, для того, чтобы разобрать этот документ детально, не хватило бы размеров одной публикации. А вот о значении его можно сказать – оно не может быть переоценено. Потому что подобных документов в международной практике можно отыскать очень мало. Он по своему духу отражает отношения таких стран, которые очень доверяют друг другу, и согласовывают свою политику во многих сферах, по многим направлениям.

Для Азербайджана это в первую очередь означает дополнительную защиту суверенитета и территориальной целостности, а также безопасности страны.

Это особенно важно сегодня, потому что сейчас Азербайджан находится в гуще столкновения интересов глобальных сил, которые ведут борьбу за геополитическое влияние. То есть, я смею подчеркнуть, что Азербайджан сегодня находится на пересечении двух очень важных глобальных коридоров: Восток-Запад и Север-Юг. Естественно, тут сталкивается очень много интересов», – говорит наш собеседник.

Для Турции Шушинская декларация, по его словам, означает присутствие в этом важном регионе. Быть представленной здесь экономически, политически, и естественно, в сфере военного сотрудничества и в вопросах региональной безопасности.

«Я бы не сказал, что появление этого документа было с восторгом воспринято наиболее сильными соседями Южного Кавказа, а также далекими державами. Формально некоторые страны-союзницы Азербайджана, Турции выступили с приветствиями по случаю подписания. И я думаю, что тут нужно провести очень четкую линию между такими странами. Скажем, для России и Ирана это, конечно, не тот документ, который может вызвать большую радость. Потому что в регион входит новый важный игрок – Турция. И это к тому же второе государство в плане военной мощи в блоке НАТО. Армения тоже не в восторге, но ее сегодняшнее руководство хотя бы более склонно к сотрудничеству с Западом, с Турцией, и даже с Азербайджаном, чем с Россией. Как это будет выглядеть в будущем, зависит от внутриполитических процессов в Армении.

Для Грузии Шушинская декларация имеет очень важное значение, потому что это тоже фактически, прямо и косвенно влияя на региональную безопасность, влияет и на безопасность Грузии в положительном смысле. Потому что Грузия является важным стратегическим партнером как для Азербайджана, так и для Турции», – рассказал Оруджлу.

Он напомнил, что во время 44-дневной войны этого документа еще не было, но практически проявившееся присутствие Турции в регионе оказало очень важное влияние на ход военных действий в Карабахе.

Вместе с тем он полагает, что Шушинская декларация также весьма важна для США и некоторых стран Европы, например, Великобритании, потому что Турция является (несмотря на все противоречия между ней и ими) очень важным партнером для них в решении сегодняшних геополитических задач. А вот у Франции и, возможно, Германии этот договор не вызывает особую радость.

«Хотя формально никто против него не выступает, потому что две страны, согласно всем международным нормам, подписали важный документ между собой, это их право и выступать против него в общем-то не имеет абсолютно никакого смысла.

Я считаю, что Шушинская декларация – очень важный исторический документ. И особенно важным он стал после того, как его ратифицировали обе страны – потому что теперь он носит характер закона. И законом закрепляются обязательства сторон. Я думаю, что с момента обретения независимости Азербайджаном это наиболее важный документ. Даже важнее Контракта века, международного нефтяного договора. Шушинская декларация для Азербайджана – это очень важная гарантия», – заключил собеседник Minval.az.

Самир Ибрагимов