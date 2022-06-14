В этом году Баку посетило рекордное количество иностранных болельщиков гонок. Только в связи с «Формулой-1» Баку посетило более 10 тысяч туристов. Это как болельщики, так и сами команды, а также рабочий персонал. Об этом сказал Trend исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов.

Он отметил, что хотя в этом году сократилось число туристов из России, увеличился поток туристов из других стран, среди которых Великобритания, США, Турция, страны Скандинавии.

Исполнительный директор Baku City Circuit также сказал, что очень доволен продажей билетов в этом году.

«Мы переживали, что на гонки придет меньше людей, потому что мы не проводили большие концерты. Однако число зрителей показывает, что в нашей стране уже сформировался интерес к автоспорту. Люди уже покупают билеты, чтобы посмотреть непосредственно саму гонку, и больше нет необходимости в их привлечении путем организации концертов», — сказал он.