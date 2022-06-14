Внутриполитическая ситуация в Армении — в зоне «неустойчивого равновесия». На вечер 14 июня (митинговать днём слишком жарко) назначена очередная «акция» реваншистов на площади Франции в Ереване. Серж Саргсян, второй президент Армении, уже пообещал, что «будут желаемые результаты», и о них скажет Ишхан Сагателян, лидер «Дашнакцутюн», которого Саргсян «повысил» аж до лидера оппозиции.

Близкие к Пашиняну ТГ-каналы встретили эту новость язвительной иронией: «Кто более-менее в курсе отношений Саргсяна с Кочаряном знает, что они очень близки к вражеским <…> Так что же должно было побудить Саргсяна, на блюдечке с голубой каемочкой в виде Сагателяна преподнести Кочаряну объединенную борьбу оппозиции?» И сами же отвечают: «В реальности, «желаемого результата» для оппозиции нет и не будет! Но будет очередной «решающий» провал, в очередной указанный день «спасения». Просто Саргсян очень «мудро» скинул всю ответственность за провал на Кочаряна и дашнаков».

Как бы это внутреннее дело Армении. Но воспринимать происходящее как «ослиные бега» вроде тех, что проводились армянскими захватчиками в тогда еще оккупированном Карабахе, тоже не получается. Стоят во главе протестов военные преступники и соучастники Ходжалинского геноцида Серж Саргсян и Роберт Кочарян. Митингует оппозиция под лозунгами реванша. Пашиняна именуют «турецким агентом». А Сагателян уже распространил в Сети «вдохновляющее» видео и пообещал, что в этот день они «спасут Армению от тюркизации, а «Арцах» (здесь и далее кавычки наши— Minval) от выселения армян».

Соблазнительно, конечно, решить, что теперь победа Пашиняна в наших интересах, и даже связать с его «внутриармянским» успехом надежды на продвижение уже «постконфликтных» переговоров. Жаль только, что в реальности не все так красиво, радужно и «однолинейно».

Доводы, что, в отличие от лидеров «карабахского клана», Никол Пашинян лично не замаран кровью, могли существовать весной 2018 года, но не после 44-дневной войны и ракетных ударов по Гяндже, Тертеру, Барде, попыток атаковать плотину Мингечаурской ГЭС и сбивать гражданские самолеты на подлете к аэропорту «Гейдар Алиев». И за все это варварство и военные преступления Пашинян уже несет прямую ответственность — как премьер-министр и верховный главнокомандующий. А теперь уже — как военный преступник.

Возможно, в 2018 году, пока еще Ереван, пардон, дожевывал «революционный шашлык», еще могли существовать иллюзии, что свержение криминальной диктатуры «карабахского клана» и приход «демократа» Пашиняна позволит продвинуть переговоры. Но не Роберт Кочарян и не Серж Саргсян, а именно Никол Пашинян принял решение перенести «инаугурацию» Араика Арутюняна из Ханкенди в Шушу, приказал строить там здание «парламента Нагорного Карабаха» и устраивал пьяные танцы на Джыдыр-дюзю. Да и заявления в стиле «Карабах — это Армения, и точка!» тем более не стоит забывать.

Наконец, команда Пашиняна открыто и осознанно взяла курс на возобновление войны. Если кто забыл, именно «шашлычный фюрер» назначил министром обороны Армении Давида Тонояна, того самого, который накануне апрельских боев 2016 года рассуждал о том, что «пояс безопасности вокруг «НКР»», как в Ереване называли оккупированные районы Азербайджана, не входившие в бывшую НКАО, надо расширить. Затем Пашинян пригласил на пост своего советника Вагаршака Арутюняна, любителя обещать ракетные удары по Гяндже и плотине Мингечаурской ГЭС, и эти его «советы» аккуратно выполнял. Причем Арутюнян в российском эфире обещал бить именно по мирному населению. Уже в июле 2020 года «пашиняновская» команда спровоцировала бои на товузском направлении. А потом дала толчок уже к «настоящей» войне. И то, что Азербайджан в этой войне одержал блестящую победу — заслуга нашего президента, нашей армии, нашего народа, уж точно не Никола Воваевича. Иначе лавры за победу во второй мировой войне надо отдать Гитлеру.

Да, Пашинян подписал капитуляцию в ноябре 2020 года и вывел войска из Агдама, Кельбаджар и Лачина. Но оставался ли у Еревана другой вариант, когда вся стянутая в Карабах армянская группировка находилась уже «в мешке»? Да еще и России надо было получать свой «утешительный приз» в виде размещения миротворцев на 5 лет и без тяжелого вооружения? Более того, президент Азербайджана уже в декабре 2020 года заявил: «Та армия, которая была разгромлена, это не армия Пашиняна. Это армия, которую создавали Роберт Кочарян и Серж Саргсян на протяжении 20 лет».

Есть расхожее мнение: дескать, Никол Пашинян «ослабил связку» между Ереваном и Москвой. Но, увы и ах, российские самолеты, доставлявшие оружие в Ереван накануне и во время 44-дневной войны, в эту установку не вписываются. Как и запуск ракеты «Искандер» по Шуше, кстати говоря. В послужном списке Пашиняна наличествуют и отправка армянских «зинворов» в Сирию в состав российской военной миссии, и армянских военных самолётов уже на украинский фронт, и многое другое.

Но, может быть, Пашинян, как бы это повежливее, «получив по голове «Железным кулаком»», поумнел? И теперь будет проводить более конструктивную политику уже в рамках постконфликтного урегулирования — в отличие от «карабахцев»?

Увы, поведение Пашиняна за весь постконфликтный период никак не позволяет считать его «конструктивным политиком». Сначала Никол Воваевич сорвал выполнение обязательств по трехстороннему заявлению от 10 ноября: и разоружение армянских боевиков в Карабахе, и разблокирование коммуникаций, и процесс делимитации и демаркации границ под российской «армейской» модерацией. Затем усиленно начал «приглашать» в посредничество Евросоюз, полагая, что таким образом сможет «соскочить» с выполнения условий своей капитуляции, но теперь столь же планомерно срывает уже брюссельские договоренности.

Словом, в послужном списке Пашиняна уже на посту премьера нет ничего, что позволило бы считать его «вменяемым политиком», «представителем партии мира» и т.д.

Можно отмахнуться: у людей есть право на собственное мнение вообще и на анализ «пятидесяти оттенков серого» в армянской политике в частности. Но от «установок» насчет мнимого пашиняновского «миролюбия» очень легко перекинуть мостик уже к советам в адрес Азербайджана «немного снизить планку требований, помочь Пашиняну удержаться у власти, а то придут карабахцы, и тогда будет совсем плохо». То есть опять выторговывать для Еревана более комфортные условия в обмен непонятно на что. Раздавать пустые обещания Пашинян любит, а вот выполнять их — не очень.

А это значит, что нам вряд ли стоит тешить себя иллюзиями, строить воздушные замки и рассчитывать, что вот стоит только Пашиняну «сломать» карабахцев, как урегулирование пойдет словно по маслу. К сожалению, реальность такова, что выполнение условий постконфликтного урегулирования Азербайджану и дальше придётся ПРОДАВЛИВАТЬ, не рассчитывая на ответственность и добрую волю Еревана. К счастью, у нашей страны достаточно сил, чтобы продавить урегулирование в своих интересах — вне зависимости от того, будут ли у власти в Ереване Пашинян, Сагателян, Саргсян, Ванецян или еще какой-нибудь «-ян».

Так что приход к власти «карабахцев» опасен для самой Армении и тем более для Пашиняна, но никак не для нашей страны. Так что пугать «приходом карабахцев» Пашинян может себя и свой ближний круг, но никак не Азербайджан. Со всеми вытекающими. Пора уже повзрослеть, господа. И отдавать себе отчет, насколько изменила ситуацию 44-дневная война.

Нурани, обозреватель