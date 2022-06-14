Вопрос Карабаха не связан с деятельностью национальных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации и безопасности границ. Об этом, как сообщает ТАСС, во вторник заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира» армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что у Еревана и Баку есть разные форматы общения, и один из этих форматов касается вопроса делимитации.

По словам Пашиняна, вторым направлением армяно-азербайджанского диалога является формат нормализации отношений между Ереваном и Баку.

«Есть еще и третье направление по разблокированию региональных транспортных и экономических коммуникаций», — добавил он.

На вопрос журналиста, что «Россия больше поддерживает Азербайджан в этом процессе», глава армянского кабмина подчеркнул, что «РФ является стратегическим партнером и союзником Армении, но у нее также очень близкие отношения с Азербайджаном».

В этом случае видна роль России как гаранта по выполнению трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года по прекращению военных действий в Карабахе, отметил он.