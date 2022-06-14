Президент Ильхам Алиев альтернативной версией прямого сухопутного коридора в Нахчыван доказал, что основным источником силы на Южном Кавказе является Азербайджан, и никакие препятствия не могут удержать его от своих целей.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов в интервью официальной прессе.

«Наша страна может в очередной раз изолировать Армению от возможности участвовать в глобальных проектах. Это последний шанс Еревана, и оставшись в стороне от этого проекта, она потеряет свой единственный шанс избежать экономического и социального кризиса.

После подписания Арменией акта о капитуляции лидеры Азербайджана и Армении провели 7 встреч в реальном и онлайн-форматах по инициативе президентов России, Совета Евросоюза и Франции. Дело в том, что содержание переговоров и мирная повестка однозначно определяются господином Ильхамом Алиевым. По требованию президента такие выражения, как «нагорно-карабахский конфликт» и «статус» больше не используются в переговорах.

Ильхам Алиев представил свои предложения по обеспечению мира, безопасности и развития в регионе: содействие миру и доверию в регионе, выявление лиц, пропавших без вести в Первой карабахской войне, разминирование, открытие путей сообщения и транспорта, взаимное обеспечение вопросов таможенного и пограничного контроля, совместное создание платформы экономического сотрудничества и другие подобные вопросы являются важными темами переговоров», — цитирует Усубова «Репорт».

По словам секретаря Совбеза, сейчас первоначальная цель — начать переговоры по мирному соглашению и обсудить вопросы делимитации и демаркации границ:

«Состав соответствующей государственной комиссии уже утвержден обеими сторонами, и первое заседание прошло в приграничной зоне. Правда, Армения на несколько месяцев оттягивала встречу, уклонялась от переговоров, но в результате была вынуждена сесть за стол переговоров.

Следующий этап – открытие Зангезурского коридора, где Ереван уже теряет возможности создавать препятствия. Ключевую роль в этом процессе играет и высокое дипломатическое мастерство президента. Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному с Ираном по его инициативе, в 5 км к югу от ирано-армянской границы будет построен новый транспортный узел, соединяющий Восточный Зангезур и Нахчыван. Она будет состоять из железнодорожной ветки, многополосной автомагистрали, цифровой связи и других элементов, полностью игнорирует маневры Армении на Зангезурском коридоре. Правительство Армении считает, что оно должно иметь превосходящую позицию в отношении нового транспортного узла и должно диктовать свои условия. Однако наш президент объявил, что этот транспортный узел будет сдан в эксплуатацию с географической разницей всего в 5 километров, и Армения в очередной раз ошиблась в своих расчетах», — сказал Рамиль Усубов.