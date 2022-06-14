Политический блок, получивший наибольшее число мест в Совете представителей (парламенте) Ирака на минувших выборах, объявил в понедельник об уходе своего лидера, авторитетного шиитского имама Муктады ас-Садра из политики. Об этом сообщил глава политического комитета блока «садристов» Ахмед аль-Мутаири.

«Лидер движения [«садристов»] Муктада ас-Садр вышел из политического процесса», — указал аль-Мутаири, слова которого привел иракский новостной портал Shafaq News. Как считает глава политкомитета блока, «политический альтруизм, который проявил ас-Садр, покинув политику и оставив места блока [в парламенте] своим оппонентам, является жертвой ради Ирака». Аль-Мутаири добавил, что решение ас-Садра является «смелой позицией и уроком от лидера, верного своей родине и народу».