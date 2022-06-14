Агентство по здравоохранению Великобритании сообщило, что 104 новых случая оспы обезьян выявили в стране за последние три дня.

Об этом говорится в пресс-релизе Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).

Уточняется, что общее число случаев достигло 470, из которых 452 в Англии, 12 в Шотландии, два в Северной Ирландии и четыре в Уэльсе.

Отмечается, что заразиться может любой человек при близком контакте с заболевшим, в том числе при половой связи с человеком, у которого наблюдаются симптомы инфекции. Вместе с этим агентство указывает, что к настоящему моменту большинство случаев оспы обезьян было выявлено у мужчин, которые являются геями или бисексуалами.