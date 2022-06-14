Власти Египта решили запретить посещение Великих пирамид в Каире детям до 16 лет без сопровождения взрослых в праздники и выходные дни. Об этом сообщило в понедельник издание Egypt Independent.

«Детей до 16 лет не будут пускать на пирамиды в пятницу и субботу [выходные дни в Египте] и в праздничные дни без сопровождения взрослых или без удостоверений личности», — приводит оно пояснение генерального секретаря Высшего совета древностей страны Мустафы аль-Вазири. Он добавил, что решение вступает в силу с июля. Кроме того, по словам Вазири, министерство туризма и древностей будет активно привлекать гидов и специалистов в области древних памятников для просвещения школьников о важности египетского культурного и историко-археологического наследия.

По мнению специалистов, это решение связано с остро стоящей в Египте проблемой сексуальных домогательств. Так, несколько недель назад 13 подростков приставали на пирамидах к состоявшей из девушек туристической группе. Эта история вызвала острую полемику в социальных сетях, и пользователи потребовали от властей принять решительные меры против домогательств.