Американские власти совместно с правительствами других государств «Большой семерки» (G7: Великобритания, Япония, Франция, Германия, Италия, Канада и США) разрабатывают новые ограничительные меры против России. Об этом заявил старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган на дискуссионной площадке Wilson Center.

«Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7», — рассказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Хоган указал, что для использования заблокированных активов российского Центробанка для восстановления Украины следует преодолеть множество юридических препятствий.