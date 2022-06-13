Украинские военные продолжают удерживать стратегическую инициативу в боях против российских солдат.

Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы имеем дело с абсолютным злом. И у нас нет другого выбора, кроме как идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов из всех наших областей. И хотя сейчас ширина фронта — уже более двух с половиной тысяч километров, чувствуется, что стратегическая инициатива — все же за нами», — подчеркнул президент.

Глава украинского государства отметил, что одними из главных целей Украины являются деоккупация всех захваченных населенных пунктов и восстановление разрушенных регионов.

«Мы придем во все наши города — Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Энергодар, мы придем во все наши села, в которых пока нет нашего флага… Мы отстроим все, что разрушили оккупанты. От Волновахи до Чорткова. Потому что это — Украина. И это на нашу судьбу выпало возвращать и укреплять», — заявил Зеленский.