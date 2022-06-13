В то время как западные правительства борются с растущей инфляцией и ценами на энергоносители, некоторые страны, включая Италию и Венгрию, призвали к быстрому прекращению огня, пишет Reuters. Это может проложить путь к ослаблению санкций и прекращению блокады украинских портов, которая усугубила продовольственный кризис, бьющий по беднейшим слоям населения планеты.

«Русские распространили нарратив о том, что это будет изнурительная война, мы должны сесть за стол переговоров и искать консенсус», — пояснил Reuters высокопоставленный украинский чиновник.

Украина, Польша и страны Балтии предупреждают, что России нельзя доверять. Они уверены, что прекращение огня позволит РФ закрепить территориальные завоевания, перегруппироваться и в будущем начать новые атаки.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что хочет ослабить Россию, а президент Джо Байден призвал привлечь к ответственности за военные преступления российского президента Владимира Путина. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что нельзя принуждать Киев согласиться на невыгодное мирное соглашение и что Украина должна победить.

Германия и Франция настроены более двусмысленно. Там считают, что победы Путина нельзя допустить, но опасаются его поражения. В то же время эти страны поддерживают новые жесткие санкции.

«Вопрос заключается в том, вернемся ли мы к холодной войне или нет. В этом разница между Байденом, Джонсоном и нами», — сказал помощник президента Франции Эммануэля Макрона.

Reuters предполагает, что разногласия между союзниками Украины могут стать более заметными, поскольку санкции и война сказываются на мировой экономике. Это чревато негативной реакцией жителей западных стран и играет на руку Путину.

«С самого начала было ясно, что со временем будет все труднее и труднее — наступает усталость от войны, — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. — Есть разница между теми странами, у которых соседи намного лучше, чем у нас, и у кого не такая история, как у стран Балтии и Польши».