Украина будет воевать до тех пор, пока Российская Федерация не проиграет и не выведет свои войска.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью белорусскому изданию «Зеркало».

По его словам, Украина платит высокую цену во время полномасштабной войны, поскольку в боевых действиях гибнет золотой фонд страны. Вместе с этим, Михаил Подоляк заверил, что украинская армия будет воевать до тех пор, пока Россия не капитулирует и не выведет своих войска.

Советник главы ОП напомнил, что президент Владимир Зеленский в рамках урегулирования полномасштабной войны предложил Москве, чтобы ВС РФ отошли на позиции по состоянию на 23 февраля, после чего стартовал бы переговорный мирный процесс для обсуждения взаимных претензий.

«Задача максимум: территориальная целостность в международно признанных границах Украины, проигрыш России и ее трансформация. Иначе она все время будет находиться в пропагандистском угаре, реваншистских настроениях и постоянно стремиться возобновить войну с новой интенсивностью. В этом проблема», — продолжил Подоляк и добавил, что война будет продолжаться столько, сколько потребуется времени для того, чтобы прогнать россиян с украинской территории.

Советник главы ОП также заявил, что хотел бы найти механизм, который уменьшил бы потери Украины и заверил, что ему все равно на то, сколько россиян гибнет в ходе полномасштабного конфликта.