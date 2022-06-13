В США заявили о готовности передать Украине все вооружение, в котором сейчас нуждается ВСУ.

Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина во время пресс-конференции.

«США готовы предоставить все и помочь Украине добиться успеха», — ответил Остин на вопрос журналистов о передаче ВСУ 300 новых РСЗО и 1000 гаубиц.

При этом он добавил, что сейчас не только США, но и другие страны Запада готовы оказывать существенную помощь Украине для ее победы в войне против России.

«Мы уже предоставили значительное количество гаубиц и большие объемы 155-мм боеприпасов среди многих других вещей. Но другие страны также отправили 155-мм гаубицы», — подчеркнул Остин.