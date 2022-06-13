Польша срочно нуждается в восполнении запасов военной техники, так как республика очень многое отдала Украине. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда, выступая на открытии совещания с руководящим составом министерства национальной обороны республики.

Как напомнил польский лидер, Польша передала Украине «сотни танков, боевых машин, единиц артиллерии, а также беспилотники, ПЗРК, сотни тысяч боеприпасов, запасных частей и другого оборудования».

«Это создало для министра обороны ощутимую необходимость пополнения запасов вооружения», — указал Дуда, подчеркнув, что Польша передала Украине военную помощь минимум на 1,7 млрд долларов.

По его словам, это естественно, что Польша теперь ждёт восполнения нехватки в запасах. Также он добавил, что закупки уже ведутся.

«Но восполнение новым вооружением, которое еще только производится, это как минимум месяцы, а в основном годы. Мы же нуждаемся в быстром восполнении. В связи с этим мы просим всех наших союзников передать нам вооружение, причем не обязательно новое. Напротив. Мы передали бывшую в употреблении технику и бывшую в употреблении технику готовы принять», — резюмировал президент республики.