Два новых случая заражения человека оспой обезьян выявили в Австрии. Об этом сообщил в понедельник австрийский Минздрав.

«Министерство здравоохранения сообщает о двух новых случаях оспы обезьян в Австрии. Болезнь подлежит обязательному уведомлению уже несколько недель в Австрии», — говорится в распространенном заявлении министерства.

Больные изолированы, ведется информирование контактировавших с ними людей, сведения о выявленных случаев заболевания переданы международным органам здравоохранения.

Минздрав Австрии также сообщил, что для информирования населения о заболевании выпустил специальную памятку с рекомендациями для защиты от заражения. Памятка предназначена для участников массовых мероприятий, фестивалей и праздников.

Ранее власти сообщали о выявлении двух случаев заражения оспой обезьян. Оба заболевших — мужчины в возрасте от 30 лет.