Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил в понедельник с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Абдуллой Шахидом вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

«Министр Джейхун Байрамов проинформировал председателя сессии ГА о текущей ситуации в регионе, в том числе восстановительных и строительных работах и разминировании на освобожденных от оккупации территориях, шагах Азербайджана, направленных на нормализацию отношений с Арменией. Он отметил, что Азербайджан продолжит усилия по всем важным направлениям для обеспечения мира и стабильности в регионе, включая подписание будущего мирного договора, делимитацию границ, разблокирование всех коммуникаций», — говорится в сообщении.

В свою очередь Шахид выразил поддержку усилиям по построению устойчивого мира в регионе.

По данным азербайджанского МИД, на встрече собеседники также обменялись мнениями о приоритетных вопросах председательства в Генассамблее, в том числе вопросах работы с молодежью, изменения климата, гендерного равенства.