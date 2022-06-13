«ООН всегда пропагандировала и поощряла мирное урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном. Я впечатлен контактами обеих сторон — Армении и Азербайджана, развивающимися в направлении мирного урегулирования вопроса».

С данным заявлением выступил президент Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид в ходе обсуждений в Университете ADA.

Абдулла Шахид отметил успехи Азербайджана как члена ООН.

«Азербайджан за последние 30 лет членства в ООН стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН, а также был избран членом Экономического и Социального Совета. Азербайджан возглавляет Движение неприсоединения, и под руководством Президента Алиева выступил с инициативами в период пандемии. Я рад своему пребыванию сегодня Азербайджане, развитию, которое вижу. Также рад быть принятым министром иностранных дел, председателем и руководством Милли Меджлиса, проведенным встречам. Благодарю азербайджанский народ за вклад в мир и верность в регионе», — сказал он.