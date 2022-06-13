SOCAR Turkey, входящий в число ведущих предприятий-экспортеров 2021 года в Турции, несмотря на негативные последствия пандемии, продолжил производственный процесс без перерыва.

Согласно информации Государственной нефтяной компании, об этом заявил министр экономики Азербайджана, председатель наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров.

«Мы очень гордимся тем, что заняли место среди первых 10 предприятий-экспортеров Турции. Наш вклад в экспорт дружественной и братской Турции особенно важен для нас», — отметил Джаббаров.

На мероприятии, проведенном в Конгресс-центре Haliç, были вручены награды 10 компаниям с самым большим экспортным оборотом в Турции в прошлом году.