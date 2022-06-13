Агентство продовольственной безопасности в преддверии праздника Гурбан призвало наряду с соблюдением религиозных обрядов, осуществлять убой и продажу животных в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно информации АПБА, в дни праздника Гурбан, который будет отмечаться 9-10 июля этого года, как и в предыдущие годы, услуги по убою и продаже жертвенных животных будут организованы по заранее определенным совместно с соответствующими учреждениями адресам. В этих торговых точках заказчикам будет передано мясо жертвенных животных, прошедших ветеринарный контроль и забитых в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Кроме того, по согласованию с АПБА в регионах будут установлены палатки для убоя животных, предусматривающие убой и продажу жертвенных животных под ветеринарным контролем.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики, обращаясь к торговым сетям, действующим на территории страны, отмечает, что убой животных должен осуществляться только в зарегистрированных пунктах. Продажа и убой живых животных в этих торговых сетях категорически недопустимы. В этих торговых точках не должны приниматься заказы, превышающие возможности существующих холодильных камер, также должны соблюдаться требования холодильной цепи.