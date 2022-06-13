Несколько дней назад украинские защитники уничтожили базу «вагнеровцев» в Кадиевке Луганской области. Об этом в интервью «Настоящему времени» рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

«Если посмотреть на отчет так называемого Министерства чрезвычайных ситуаций «ЛНР», которые говорят, что в том районе было 22 человека. Но они описывают только двух пожилых женщин. Где еще 20? Непонятно. Они признают, что стадион был разрушен, поэтому можно сделать предположение, что именно эти 20, о которых в отчете ничего нет, — вагнеровцы, которые должны погибнуть», — пояснил он.

По словам Михайлова, помогло в уничтожении «вагнеровцев» видео в TikTok, которое оккупанты сами опубликовали.

«Это TikTok какой-то был. Это не были именно пропагандисты. (Видео — Ред.), которое завирусилось, на нем было найдено здание детско-юношеской спортивной школы в городе Кадиевка. Потом их там и нашли», — добавил он.