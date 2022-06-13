Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство страны станет совладельцем компании IDS Borjomi Georgia.

«Мы успешно завершили переговоры с акционерами «Боржоми», и наше государство, правительство Грузии станет акционером той группы, которая владеет заводом «Боржоми». Акции нам будут переданы безвозмездно. После этого наше государство станет совладельцем нашего, как говорится, национального достояния, гордости», — рассказал Гарибашвили.

Компания IDS Borjomi Georgia владеет заводом по розливу минеральной воды «Боржоми». Вместе с пакетом акций правительство страны получает право участвовать в управлении компанией.