Группа специалистов, которых наняла Россия, вывозит из оккупированных регионов Украины ценные культурные артефакты, в частности скифское золото. Это обнаружили международные ученые и эксперты по цифровым изображениям, пишет The Guardian.

Издание отмечает, что эксперты наблюдали за расхищением артефактов с начала вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, и «обнаружили закономерности в преступлениях».

Эксперты рассказали, что есть очень убедительные доказательства того, что это «целенаправленный шаг России»: вывозятся конкретные картины и украшения, в основном дорогостоящие древние филигранные изделия.

Исследователи подозревают, что ценности избраны из-за их культурного значения, как «часть подрыва идентичности Украины как отдельной страны», а не из-за денежного интереса.