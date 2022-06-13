Председатель 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдулла Шахид поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом он заявил 13 июня на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Шахид отметил, что Азербайджан является одной из самых активных стран-членов ООН, и выразил свои поздравления по случаю 30-летия членства нашей страны в организации. Он высоко оценил успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

А.Шахид отметил, что высоко ценит инициативы глобального значения, выдвинутые президентом Азербайджана в борьбе с пандемией COVID-19.