Российские войска контролируют более 70% территории Северодонецка Луганской области, бои идут за каждый дом. Об этом в понедельник, 13 июня, в эфире канала «Белсат» заявил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

«На сегодняшний момент, к сожалению, Россия контролирует более 70% города… Ожесточенные бои проходят уже не просто за улицу, а за каждый дом», — сказал чиновник.

Отвечая на вопрос, что мешает российским войскам оккупировать остальные 30% города, Гайдай заявил, что украинские Вооруженные силы обустроили «достаточно хорошие укрепления в районе завода («Азот») и на окраине».

При этом глава ОВА сообщил, что на «Азоте» находятся около 500 жителей города, из которых 40 — дети. В связи с этим власти пытаются провести организованную эвакуацию с предприятия.