Житель столицы Билал Садыгов (1990 г.р.) пропал без вести. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что 12 июня Садыгов, проживающий на улице П.Хашимова, выехал со двора дома на своем автомобиле Ford. Об этом сотрудникам 35-го отделения полиции Хатаинского района рассказал двоюродный брат пропавшего — Мамед Азизов (1991 г.р.). Молодой человек поведал, что незадолго до исчезновения Садыгов заявил о том, что хочет покончить с собой.

Вскоре автомобиль Садыгова был обнаружен на территории бульвара Ağ şəhər («Белый город»). Однако от самого Садыгова пока никаких вестей нет. Поиски пропавшего продолжаются.

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