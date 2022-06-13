13 июня находящаяся с визитом в нашей стране делегация во главе с президентом Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Абдуллой Шахидом посетила Аллею шехидов.

Делегация во главе с президентом Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом почтила память героических сынов Отечества, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и суверенитет нашей страны, возложила цветы к их могилам и возложила венки к монументу «Вечный огонь».

Гостям была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов и о проведенных в нашем городе работах по благоустройству.