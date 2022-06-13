На горячую линию МЧС «112» поступила информация об обнаружении боеприпаса в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия немедленно была вызвана специальная группа по разминированию Спасательной службы особого риска (СРСО) МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности в районе совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что боеприпас, обнаруженный при осмотре места происшествия, представляет собой один 35-мм зажигательный бронированный зенитный снаряд.

Боеприпас был вывезен из района для утилизации.

Других опасных или подозрительных предметов в ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.