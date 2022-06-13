В Наримановском районе Баку произошел несколько курьезный случай. 63-летний В.В. решил тряхнуть стариной и, отдав дань кавказским традициям, похитил с целью женитьбы 50-летнюю Дж.М.

Как сообщили Minval.az в правоохранительных органах, об этом стало известно после того, как 12 июня в 17-ое отделение полиции Наримановского района обратился племянник похищенной А.М. (1986 г.р.). Жалобщик показал, что его тетю (по отцу) похитили в десять утра. В настоящее время правоохранители ведут разбирательство по факту. Если в действиях мужчины обнаружат состав преступления, то его соответственно привлекут к уголовной ответственности. А если он и впрямь жениться надумал, то…

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