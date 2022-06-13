Бывшего «прокурора Крыма» и неудавшегося посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонскую уволили с поста главы Россотрудничества.
Указ подписал Владимир Путин.
Ранее Поклонская назвала букву Z «символом трагедии и горя».
Бывшего «прокурора Крыма» и неудавшегося посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонскую уволили с поста главы Россотрудничества.
Указ подписал Владимир Путин.
Ранее Поклонская назвала букву Z «символом трагедии и горя».
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«поматросил» и бросил