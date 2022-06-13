В начале июня текущего года в армянских социальных сетях, используемых в информационной войне против Азербайджана, появилось видео с изображением армянского нациста Гарегина Нжде и герба радикальной армянской группировки «Айтарак» на фоне Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (у памятника Джафару Джаббарлы). Упомянутые каналы утверждали, что соответствующие кадры были присланы им зрителем из Азербайджана. Однако, вопреки попыткам армянских радикалов вызвать этой передачей беспокойство среди азербайджанской общественности, ожидаемого ими общественного ажиотажа не случилось.

Об этом Minval.az cообщили информированные источники.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали и установили личность человека, снявшего видео и переславшего его армянскому каналу. Им оказалась несовершеннолетняя гражданка Азербайджана «Г» (из этических соображений имя обозначено условно), жительница Баку (2006 г.р.).

В ходе беседы, при участии родителей «Г» сообщила, что некоторое время назад с ней в Instagram установил связь пользователь — армянка, представившаяся как «Карина Газарян». Затем через неё она познакомилась с руководителем группы «Айтарак» Артуром Мартиросяном. Далее «Г» заявила, что упомянутую видеосъёмку она произвела по поручению А.Мартиросяна.

«Г» призналась, что подверглась подстрекательству и шантажу со стороны указанных армянских пользователей. В случае отказа они грозились распространить недостоверную и ложную информацию о ее родственниках. Подросток отметил, что по неопытности и, находясь под психологическим давлением противной стороны, она сняла указанное видео и переслала его А. Мартиросяну.

Признание девушки нашло свое подтверждение на основе электронных доказательств и других материалов, собранных в связи с этим видеоматериалом.

Следует отметить, что данный инцидент – не первая дешевая провокация армянских радикалов против нашего народа. С первых дней нашей независимости, так называемые представители «древнего народа» региона, неоднократно совершали теракты и другие провокации против Азербайджана, пытались разжечь вражду между народами нашей страны и распространяли ложные информации о протестах, а также устраивали провокации против наших соотечественников, проживающих в зарубежных странах.

На этот раз объектом своих грязных деяний они выбрали несовершеннолетнего.

Подобно тому, как в период Отечественной войны они не гнушались в нарушение международных конвенций вовлекать армянских детей в военные действия, так и сегодня эти нелюди пытаются привлечь детей в Азербайджане в кампанию по разжиганию национальной ненависти…

По сути, все эти новые провокации происходят в то время, когда в целях обеспечения в регионе прочной стабильности Азербайджан при поддержке Евросоюза и других международных участников ведет мирные переговоры с Арменией, пытается урегулировать пограничные споры и восстановить транспортные коммуникации.

В этих целях наша страна уже проводит широкомасштабные строительно-восстановительные работы в освобожденных Карабахе и Восточном Зангезуре. В противовес этому армяне, понесшие значительные потери в ходе Отечественной войны, существование и судьба которых как независимого государства сегодня под вопросом, последователи убийц ходжалинцев вынашивают планы навредить азербайджанскому народу, привлекая несовершеннолетних к распространению провокационных видеоматериалов…

Очевидно, что армяне-реваншисты, притворяющиеся несчастными в глазах западного сообщества, и в то же время не отказывающиеся от провокаций против своих соседей, видят выход из позорного поражения на поле боя в таких аморальных и безнравственных деяниях. Они хотят, чтобы раздор и противостояния на Южном Кавказе продолжались, а народы постоянно испытывали ненависть друг к другу.

Но пусть армяне-реваншисты не забывают, что всего за 44 дня мы заставили их заплатить за предательство в отношении нашей страны на протяжении последних 100 лет! В то же время мы должны извлечь некоторые уроки из этого инцидента.

В первую очередь мы не должны забывать о существовании таких угроз в интернет-ресурсах, которые, безусловно призваны открывать широкие возможности для обучения, работы и развития.

Поэтому молодежи и подросткам следует быть осторожными, чтобы в будущем не повторялись подобные инциденты. Они должны остерегаться сомнительных предложений и идей, которые навязывают им неизвестные пользователи интернета.

При этом родители несовершеннолетних детей должны постоянно быть начеку, интересуясь контактами детей и их действиями в виртуальном пространстве. Потому что это может закончиться не только съемкой и распространением нежелательного видеоматериала, но и противоправными уголовно наказуемыми действиями…

Следует учесть, что сегодня случаи использования интернета в преступных целях значительно возросли. Имеют место попытки использования соцсетей и интернет-ресурсов для нанесения вреда здоровью и психологическому состоянию несовершеннолетних. В этой связи семьи и госорганы, в том числе образовательные учреждения, должны совместно работать над внедрением модели «безопасного интернета» для детей и подростков.

А соответствующие госорганы и общественные организации должны регулярно проводить просветительские и профилактические мероприятия, информировать как несовершеннолетних, так и их родителей об угрозах, с которыми могут столкнуться несовершеннолетние и подростки.

Важно также отметить, что правоохранительные органы Азербайджана имеют все возможности для разоблачения различных грязных деяний виртуальных преступников наподобие упомянутых армянских провокаторов, своевременного выявления и пресечения их преступных планов и намерений. Методы, которые используют определенные армянские структуры примитивны и как правило нацелены на удовлетворение своего больного воображения. Неужели авторы таких постановочных роликов рассчитывают таким образом реабилитировать затоптанное итогами Второй Карабахской войны в грязь свое национальное достоинство. Удовольствие от такого рода виртуальных фантазий могут получать или психически неуравновешенные люди, или сексуально озабоченные маньяки. А впрочем, какой спрос с народа, потерявшего после карабахской войны рассудок, праздно шатающегося по улицам разрушенного нищетой Еревана, устраивающего в XXI веке факельные шествия и получающего удовольствие от словесных угроз в адрес своей власти и виртуальных роликов с фотографиями пособников фашизма на фоне многонационального, развивающегося и становящегося с каждым днем краше города Баку.

И в завершении хотели бы дать совет армянским провокаторам. Продолжайте тешить себя тысячелетними фантазиями, мифами и сказками про белого бычка, вечно находясь в нереальности и деградируя на фоне давным-давно ушедшего вперед цивилизованного мира. И еще, если вы так несчастны и не можете быть нормальными, то пожалуйста пройдите мимо нас со своими больными грезами и простите нам наше счастье….