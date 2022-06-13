Тяжелая автоавария произошла на участке дороги Баку-Шамахы. Это произошло 12 июня около 23:00.

Пассажирский автобус марки “Мерседес” с государственным номерным знаком 90-NL-949 с табличкой «Баку-Товуз-Газах-Красный Мост» съехал с дороги и протаранил металлическое ограждение.

В автобусе находились 55 пассажиров. 6 пострадавших были доставлены в Шамахинскую центральную районную больницу. При этом на месте происшествия врачи оказали помощь более 10 пассажирам, пишет АПА.

Ведется расследование обстоятельств происшествия.