В Гейчайском районе зарегистрирован факт суицида.
Житель села Ениарх Хафиз Исмаилов 1970 года рождения повесился в своем доме.
Прокуратура Гейчайского района расследует обстоятельства происшествия, пишет АПА.
В Гейчайском районе зарегистрирован факт суицида.
Житель села Ениарх Хафиз Исмаилов 1970 года рождения повесился в своем доме.
Прокуратура Гейчайского района расследует обстоятельства происшествия, пишет АПА.
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