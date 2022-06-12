Министр обороны Украины Алексей Резников выразил недовольство потерей интереса со стороны западных стран к потребностям ВСУ и определенным чувством облегчения, при том, что в его стране продолжается война.

Об этом Резников заявил в интервью британскому журналу The Economist.

«Или мир не совсем понимает, что происходит, или же он прекрасно понимает, но устал и готов смириться с мыслью, что украинцы умирают каждый день. Мы нуждаемся в помощи быстро, потому что каждый день проволочек измеряется кровью украинцев», — пояснил министр.

Резников признался, что иногда после телефонных разговоров с министрами Франции и Германии может «выпустить пар» в кругу близких коллег, «не подбирая слов» из-за нежелания партнеров ускорить поставки вооружения Украине.