В ходе войны против Украины российская армия уже потеряла наступательный потенциал. А до конца августа, а, возможно, и раньше россияне неспособны будут ни на что, кроме артиллерийского обстрела

Об этом сказал генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

«У россиян все еще есть преимущество в артиллерии и РСЗО. И за это преимущество приходится платить большую цену (Вооруженным силам Украины) Однако, по моему мнению, это их (российской армии) последний наступательный рывок. Они не имеют больше возможности продолжать идти вперед. Их солдаты обессилены, их логистика нарушается», — сказал Ходжес, слова которого приводит «Укринформ».