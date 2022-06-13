Национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт своей продукции в Россию. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

В конце мая ряд шведских компаний, включая концерн Tetra Pak, обратились к правительству страны с просьбой найти способ экспортировать продукцию, необходимую для функционирования локализованных в России производств. В частности, Tetra Pak, которая владеет заводом в городе Лобня Московской области, просила шведские власти разрешить экспорт в Россию из гуманитарных соображений, поскольку компания производит «семь из 10 упаковок для молока и соков, используемых в стране».

Кроме того, Tetra Pak допустила, что из-за прекращения экспорта активы компании будут национализированы, что даст России «доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет». Таким образом, меры, которые принимает Евросоюз в отношении России, будут иметь обратные последствия.

Национальный совет по вопросам торговли Швеции не согласился с доводами компании, заявив, что экспорт продукции Tetra Pak в Россию нельзя рассматривать с гуманитарной точки зрения.